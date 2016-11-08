Управляющего ОСМД в Киеве будут судить за вымогательство взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киеве будут судить управляющего ОСМД, который требовал от киевлянки 4 тыс. долл. взятки за выдачу документов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Установлено, что злоумышленник требовал указанные средства от киевлянки за предоставление документов, удостоверяющих право собственности на квартиру в доме, который обслуживается этим ОСМД.
Обвинительный акт в отношении служащего направлен в суд по ч. 3 ст. 368-3 (получение должностным лицом юридического лица частного права неправомерной выгоды) УК.
Правонарушителю грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.