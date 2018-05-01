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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Керував з пивом в руках: на Львівщині затримали зухвалого водія

Київ • УНН

 • 11201 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. У Винниках, що на Львівщині, патрульні зупинили зухвалого водія, який керував з пивом в руках, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Керував з пивом в руках: на Львівщині затримали зухвалого водія

"Вчора, патрульні отримали повідомлення про те, що у Винниках, водій автомобіля Audi, ледь не збив дитину на пішохідному переході. Також заявниця повідомила, що водій пив за кермом пиво. Патрульні виявили вказаний транспортний засіб через 2 хвилини після виклику. Водій дійсно пив пиво, в руках тримав цигарку, а з автомобіля голосно лунала музика. Його зупинили, попросили вимкнути музику та пред’явити документи. На що чоловік сказав, що забув їх. Водій поводився зухвало та мав очевидні ознаки сп’яніння. Він вийшов з автомобіля та закурив ще одну сигарету. Інспектор попросив її загасити, проте водій проігнорував вимогу. Так як чоловік поводився агресивно, ігнорував всі вимоги та спілкувався з офіцерами поліції в грубій формі, патрульні застосували до нього спецзасіб, а саме кайданки. Після цього він почав йти на контакт", - повідомили ЗМІ у поліції.

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На чоловіка склали протокол затримання та доставили до відділу поліції. Інспектори склали на чоловіка протокол за нетверезу їзду, винесли постанову за керування без документів та куріння в громадському місці.

Подальшу долю водія буде вирішувати суд.

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