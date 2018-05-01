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За рулем с пивом в руках: во Львовской области задержали дерзкого водителя

Киев • УНН

 • 11201 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Винниках, что во Львовской области, патрульные остановили дерзкого водителя, который был за рулем с пивом в руках, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

За рулем с пивом в руках: во Львовской области задержали дерзкого водителя

"Вчера, патрульные получили сообщение о том, что в Винниках, водитель автомобиля Audi, едва не сбил ребенка на пешеходном переходе. Также заявитель сообщила, что водитель пил за рулем пиво. Патрульные обнаружили указанное транспортное средство через 2 минуты после вызова. Водитель действительно пил пиво, в руках держал сигарету, а из автомобиля громко звучала музыка. Его остановили, попросили выключить музыку и предъявить документы. На что мужчина сказал, что забыл их. Водитель вел себя вызывающе и имел явные признаки опьянения. Он вышел из автомобиля и закурил еще одну сигарету. Инспектор попросил ее погасить, однако водитель проигнорировал требование. Так как человек вел себя агрессивно, игнорировал все требования и общался с офицерами полиции в грубой форме, патрульные применили к нему спецсредство, а именно наручники. После этого он начал идти на контакт", - сообщили СМИ в полиции.

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На мужчину составили протокол задержания и доставили в отдел полиции. Инспекторы составили на мужчину протокол за нетрезвую езду, вынесли постановление за управление без документов и курение в общественном месте.

Дальнейшую судьбу водителя будет решать суд.

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