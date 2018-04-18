"Кернел" повідомив про скорочення продуктивності
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Агрохолдинг "Кернел" представив звіт за третій квартал 2018 фінансового року, де повідомив про скорочення продуктивності, передає УНН з посиланням на сайт компанії.
У звіті зазначено, що продажі зерна скоротилися на 21,8% до 1 млрд тонн, а соняшникової олії в пляшках - на 24% до 26 млн л.
Обсяг перевалки зерна на експортних терміналах впав на 6,1% до 1,5 млн тонн.
Раніше "Кернел" заявив, що розпродає землі в декількох областях України. Генеральний директор Євгенії Осипов пояснив це тим, що компанія не може ефективно з точки зору логістики і виробництва управляти цими земельними активами.
2017 фінансовий рік "Кернел" завершив із прибутком в 176 млн дол., що еквівалентно приблизно 4,5 млрд грн. При цьому з бюджету України в 2017 році компанія отримала близько 8 млрд грн відшкодування ПДВ.
Нагадаємо, "Кернел" належить Андрію Веревському і Віталію Хомутинніку - народному депутату від партії "Відродження", члену податкового комітету ВР.
З кінця 2017-го проти "Кернел" і його бенефіціара Хомутинніка страйкують фермери. Вони впевнені, що саме Хомутиннік ініціював у грудні минулого року зміни до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. Ці поправки, на думку фермерів, вигідні лише великим переробникам на кшталт "Кернел" - простим же фермерам вони завдадуть близько 10 млрд грн збитків лише в цьому році.