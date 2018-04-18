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"Кернел" сообщил о сокращении продуктивности

Киев • УНН

 • 9227 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Агрохолдинг "Кернел" представил отчет за третий квартал 2018 финансового года, где сообщил о сокращении продуктивности, передает УНН со ссылкой на сайт компании.

"Кернел" сообщил о сокращении продуктивности

В отчете указано, что продажи зерна сократились на 21,8% до 1 млрд тонн, а подсолнечного масла в бутылках – на 24% до 26 млн л.

Объём перевалки зерна на экспортных терминалах упал на 6,1% до 1,5 млн тонн.

Ранее "Кернел" заявил, что распродает земли в нескольких областях Украины. Генеральный директор Евгении Осипов объяснил это тем, что компания не может эффективно с точки зрения логистики и производства управлять этими земельными активами.

2017 финансовый год "Кернел" закончил с прибылью в 176 млн долл., что эквивалентно примерно 4,5 млрд грн. При этом с бюджета Украины в 2017 году компания получила около 8 млрд грн возмещения НДС.

Напомним, "Кернел" принадлежит Андрею Веревскому и Виталию Хомутыннику – народному депутату от партии "Відродження", члену налогового комитета ВР.

С конца 2017 года против "Кернел" и его бенефициара Хомутынника бастуют фермеры. Они уверены, что именно Хомутынник инициировал в декабре прошлого года изменения в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС при экспорте сои и рапса. Эти поправки, по мнению фермеров, выгодны только крупным переработчикам вроде "Кернел" - простым же фермерам они нанесут около 10 млрд грн ущерба только в этом году

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