Керівну посаду у генштабі Канади отримав українець

"Генерал-лейтенант Винник візьме на себе обов'язки заступника начальника штабу оборони", - зазначили в канадському міністерстві.

Так, у понеділок, 16 липня, в Оттаві відбулася церемонія, під час якої Пол Винник передав свої обов’язки командувача канадською армією - посада, яку він обіймав - генерал-лейтенанту Жан-Марку Лант'є.

Генерал-лейтенант Винник мав різноманітні канадські та міжнародні призначення, де і ніс службу. Перед тим, як взяти на себе командування канадською армією в 2016 році, він очолював військову розвідку Канади.

За останні кілька років він відвідував Україну декілька разів. Він також є єдиним українцем, що командував сухопутними військами. Минулого року Винник став лауреатом Гетьманської премії від української діаспори в Канаді.

"Це були привілей і честь служити командувачем канадською армією, а також працювати разом з винятковими та професійними чоловіками та жінками-військовими, які служать і жертвують для захисту і оборони нашої нації та її союзників", - сказав Винник під час церемонії.