Руководящую должность в генштабе Канады получил украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Заместителем начальника штаба обороны Канады назначен этнический украинец, генерал-лейтенант Пол (Павел) Винник. Об этом сообщили в Минобороны Канады, передает УНН.
"Генерал-лейтенант Винник возьмет на себя обязанности заместителя начальника штаба обороны", - отметили в канадском министерстве.
Так, в понедельник, 16 июля, в Оттаве состоялась церемония, во время которой Пол Винник передал свои обязанности командующего канадской армией - должность, которую он занимал - генерал-лейтенанту Жан-Марку Лантье.
Генерал-лейтенант Винник имел различные канадские и международные назначения, где и нес службу. Перед тем, как взять на себя командование канадской армией в 2016 году, он возглавлял военную разведку Канады.
За последние несколько лет он посещал Украину несколько раз. Он также является единственным украинцем, командовавшим сухопутными войсками. В прошлом году Винник стал лауреатом Гетманской премии от украинской диаспоры в Канаде.
"Это были привилегия и честь служить командующим канадской армией, а также работать вместе с исключительными и профессиональными мужчинами и женщинами-военными, которые служат и жертвуют для защиты и обороны нашей нации и ее союзников", - сказал Винник во время церемонии.