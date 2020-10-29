Керівницю товариства "Світанок" позбавили статусу закордонного українця за антиукраїнську діяльність

"Рішенням Національної комісії України з питань закордонних українців від 27.10.2020 р. керівника товариства "Світанок", (м. Лієпая) Ларису Давиденко було позбавлено статусу закордонного українця за діяльність, яка суперечить національним, у т.ч. безпековим, інтересам Української Держави. Таким чином, посвідчення закордонного українця Л. Давиденко, на підставі якого вона отримала безкоштовну багаторазову візу на в’їзд в Україну, є недійсним і підлягає поверненню до Посольства України в Латвії", - повідомили у посольстві.

За даними дипломатів, Давиденко "відверто симпатизує проросійським силам в Латвії, систематично відвідує заходи, організовані російськими дипломатичними установами, активно і публічно просуває постулати ідеологів "руського міру", які стали її глибоким внутрішнім переконанням".

Крім того повідомляється, що 26 липня поточного року Давиденко брала участь у заходах, які проводились Генеральним консульством РФ у місті Лієпая з нагоди відзначення дня Військово-морських сил Росії, тобто "прославляє збройні сили країни-агресора, які забезпечують окупацію українських територій та вбивства тих українців, які захищають суверенітет та територіальну цілісність України" - і це не перший захід, організований країною-агресором, що відвідала жінка.

"Натомість, жодного разу Л. Давиденко, керівник т.зв. українського товариства м.Лієпая, не відвідувала заходів, організованих Посольством України, зокрема пов’язаних з прийомом на реабілітацію українських поранених військовослужбовців, колишніх політв’язнів Кремля тощо. Про рішення Національної комісії щодо позбавлення Л.Давиденко статусу закордонного українця повідомлено компетентні органи України, зокрема Державну прикордонну службу України", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, цього тижня Національна комісія з питань закордонних українців прийняла рішення про надання статусу закордонного українця 92 особам без громадянства та іноземцям.