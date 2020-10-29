Руководительницу общества "Світанок" лишили статуса зарубежного украинца за антиукраинскую деятельность
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Руководитель общества "Світанок" в г. Лиепая в Литве Лариса Давыденко, которая, в частности, продвигала идеологов "русского мира", была лишена статуса зарубежного украинца. Об этом сообщает Посольство Украины в Латвии, передает УНН.
"Решением Национальной комиссии Украины по вопросам иностранных украинцев от 27.10.2020 г. руководитель общества "Світанок" (г. Лиепая) Лариса Давыденко была лишена статуса зарубежного украинца за деятельность, противоречащую национальным, в т.ч. сфере безопасности, интересам Украинского Государства . Таким образом, удостоверение заграничного украинца Л. Давыденко, на основании которого она получила бесплатную многократную визу на въезд в Украину, является недействительным и подлежит возврату в Посольство Украины в Латвии", - сообщили в посольстве.
По данным дипломатов, Давыденко "откровенно симпатизирует пророссийским силам в Латвии, систематически посещает мероприятия, организованные российскими дипломатическими учреждениями, активно и публично продвигает постулаты идеологов "русского мира", которые стали ее глубоким внутренним убеждением".
Кроме того сообщается, что 26 июля текущего года Давыденко участвовала в мероприятиях, проводимых Генеральным консульством РФ в городе Лиепая по случаю дня Военно-морских сил России, то есть "прославляет вооруженные силы страны-агрессора, которые обеспечивают оккупацию украинских территорий и убийства тех украинцев, которые защищают суверенитет и территориальную целостность Украины" - и это не первое мероприятие, организованное страной-агрессором, которое посетила женщина.
"Вместе с тем, ни разу Л. Давыденко, руководитель т.н. украинского общества г. Лиепая, не посещала мероприятий, организованных Посольством Украины, в частности связанных с приемом на реабилитацию украинских раненых военнослужащих, бывших политзаключенных Кремля и др. О решении Национальной комиссии о лишении Л. Давыденко статуса зарубежного украинца проинформированы компетентные органы Украины, в частности Государственная пограничная служба Украины", - отметили в посольстве.
Напомним, на этой неделе Национальная комиссия по вопросам иностранных украинцев приняла решение о предоставлении статуса зарубежного украинца 92 лицам без гражданства и иностранцам.