Керівництву ДП при Мінмолодьспорту пропонували 2 млн грн відкату: "схемачів" затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Києві викрито підприємця та переможця тендеру на схемі з фіктивної поставки спортивного обладнання, за що керівництву держпідприємства при Мінмолодьспорту пропонували 2 млн грн відкату. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
“Викрито представника підприємства, який спільно із переможцем тендеру неодноразово намагався підкупити керівника держпідприємства та заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 369 КК України)”, — повідомили у прокуратурі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що представник суб’єкта господарювання, разом із переможцем тендеру на закупівлю спортивного обладнання, звернувся до керівництва державного підприємства, підпорядкованого Мінмолодьспорту, з пропозицією підписання фіктивних актів приймання-передачі товару та його оплати в розмірі 2,7 млн гривень, без фактичної поставки вказаного спортобладнання, за що пропонував “відкат” у розмірі 10% від вартості товару.
Також вказано, що один із затриманих запропонував керівництву ДП прийняти раніше поставлений товар вартістю 1,6 млн гривень, який не відповідає технічному завданню, за що пропонував неправомірну вигоду у розмірі 30% від зазначеної вартості та 10% за відтермінування строків поставки товару на загальну суму 14 млн гривень.
"Таким чином, загальна сума неправомірної вигоди запропонованої керівництву держпідприємства становить близько 2 млн гривень, які вони обіцяли надати після фактичного надходження державних коштів на рахунки переможців тендерів та їх обготівковуння", - вказали у прокуратурі.
Зазначається, що підприємця та переможця тендеру затримано у порядку ст. 208 КПК України одразу після підписання актів приймання-передачі товару на суму 2,7 млн гривень.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.
Нагадаємо, головного лікаря нацзбірних Мінмолодьспорту відправили під суд.