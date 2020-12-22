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Керівництву ДП при Мінмолодьспорту пропонували 2 млн грн відкату: "схемачів" затримали

Київ • УНН

 • 11673 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Києві викрито підприємця та переможця тендеру на схемі з фіктивної поставки спортивного обладнання, за що керівництву держпідприємства при Мінмолодьспорту пропонували 2 млн грн відкату. Про це УНН повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Керівництву ДП при Мінмолодьспорту пропонували 2 млн грн відкату: "схемачів" затримали

“Викрито представника підприємства, який спільно із переможцем тендеру неодноразово намагався підкупити керівника держпідприємства та заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 369 КК України)”, — повідомили у прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представник суб’єкта господарювання, разом із переможцем тендеру на закупівлю спортивного обладнання, звернувся до керівництва державного підприємства, підпорядкованого Мінмолодьспорту, з пропозицією підписання фіктивних актів приймання-передачі товару та його оплати в розмірі 2,7 млн гривень, без фактичної поставки вказаного спортобладнання, за що пропонував “відкат” у розмірі 10% від вартості товару.

Також вказано, що один із затриманих запропонував керівництву ДП прийняти раніше поставлений товар вартістю 1,6 млн гривень, який не відповідає технічному завданню, за що пропонував неправомірну вигоду у розмірі 30% від зазначеної вартості та 10% за відтермінування строків поставки товару на загальну суму 14 млн гривень.

"Таким чином, загальна сума неправомірної вигоди запропонованої керівництву держпідприємства становить близько 2 млн гривень, які вони обіцяли надати після фактичного надходження державних коштів на рахунки переможців тендерів та їх обготівковуння", - вказали у прокуратурі.

Зазначається, що підприємця та переможця тендеру затримано у порядку ст. 208 КПК України одразу після підписання актів приймання-передачі товару на суму 2,7 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, головного лікаря нацзбірних Мінмолодьспорту відправили під суд.

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