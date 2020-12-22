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Руководству ГП при Минмолодьспорта предлагали 2 млн грн отката: "схемачей" задержали

Киев • УНН

 • 11673 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Киеве разоблачили предпринимателя и победителя тендера на схеме с фиктивной поставки спортивного оборудования, за что руководству госпредприятия при Минмолодьспорта предлагали 2 млн грн отката. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Руководству ГП при Минмолодьспорта предлагали 2 млн грн отката: "схемачей" задержали

"Разоблачен представитель предприятия, совместно с победителем тендера неоднократно пытавшийся подкупить руководителя госпредприятия и завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 369 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что представитель предприятия, вместе с победителем тендера на закупку спортивного оборудования, обратился к руководству государственного предприятия, подчиненного Минмолодьспорта, с предложением подписания фиктивных актов приема-передачи товара и его оплаты в размере 2,7 млн гривен, без фактической поставки указанного спортоборудования, за что предлагал "откат" в размере 10% от стоимости товара.

Также указано, что один из задержанных предложил руководству ГП принять ранее поставленный товар стоимостью 1,6 млн гривен, не соответствующий техническому заданию, за что предлагал неправомерную выгоду в размере 30% от указанной стоимости и 10% за отсрочку сроков поставки товара на общую сумму 14 млн гривен.

"Таким образом, общая сумма неправомерной выгоды, предложенной руководству госпредприятия, составляет около 2 млн гривен, которые они обещали предоставить после фактического поступления государственных средств на счета победителей тендеров и их обналичивания", - указали в прокуратуре.

Отмечается, что предпринимателя и победителя тендера задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после подписания актов приема-передачи товара на сумму 2,7 млн гривен.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, главного врача нацсборной Минмолодьспорта отправили под суд.

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