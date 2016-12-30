Керівництво російського ГРУ потрапило під нові санкції США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Чотири офіцери російського Головного розвідувального управління - керівник ГРУ Ігор Коробов, його заступники Володимир Алексєєв, Ігор Костюков, Сергій Гізунов - потрапили під нові санкції США. список оприлюднило міністерство фінансів США, передає УНН.
Санкції націлені проти дев’яти фізичних і юридичних осіб.
До організацій у "чорному списку" потрапили російські спецслужби ГРУ і ФСБ.
Також у списку значаться керівник ГРУ Ігор Коробов, перші заступники Володимир Алексєєв і Ігор Костюков, заступник Сергій Гізунов.
Крім того, у переліку є три компанії - "Спеціальний технологічний центр", "ЦОР Сек'юріті", НКО "Професійна асоціація дизайнерів систем обробки даних".
До списку також потрапили росіяни Євген Богачов і Олексій Белан.
Нагадаємо, президент Барак Обама ввів нові санкції проти Росії у зв’язку з її кібератаками зокрема.