Руководство российского ГРУ попало под новые санкции США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Четыре офицера российского Главного разведывательного управления - руководитель ГРУ Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Игорь Костюков, Сергей Гизунов - попали под новые санкции США. список обнародовало министерство финансов США, передает УНН.
Санкции нацелены против девяти физических и юридических лиц.
К организациям в "черном списке" попали российские спецслужбы ГРУ и ФСБ.
Также в списке значатся руководитель ГРУ Игорь Коробов, первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов.
Кроме того, в перечне есть три компании - "Специальный технологический центр", "ЦОР Секьюрити", НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных".
В список также попали россияне Евгений Богачев и Алексей Белан.
Напомним, президент Барак Обама ввел новые санкции против России в связи с ее кибератаками в частности.