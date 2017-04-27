Керівництво посту та відділу "Тиса" відсторонено від служби - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні митники Угорщини затримали в транспорті, що виїхав з України, контрабанду 125002 пачок сигарет та 916 кілограм бурштину-сирцю. За поданням прокуратури керівництво посту та відділу "Тиса" відсторонено від служби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
Як повідомив Ю.Луценко, сьогодні митники Угорщини затримали в транспорті, що виїхав з України контрабанду 125002 пачок сигарет та 916 кілограм бурштину-сирцю.
“Слідчим прокуратури Закарпатської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України головному державному інспектору МП „Тиса“ Берчі В.В., який проводив митне оформлення транспортного засобу, йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — написав Генпрокурор.
Крім того, він додав, що за поданням прокуратури керівництво посту та відділу “Тиса” відсторонено від служби.
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