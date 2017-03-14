Керівництво операції у Княжичах буде звинувачене в особливо тяжких злочинах - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Керівництво операції у селі Княжичі Броварського району, де, в результаті перестрілки між співробітниками ДСО та КОРДу, загинули п’ятеро правоохоронців, будуть звинувачені в особливо тяжких злочинах. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю телеканалу “ZIK”, передає УНН.
“Керівництво цієї операції, яке було безпосередньо на місці, буде звинувачене в особливо тяжких злочинах, які не передбачають „умовки“. Моральну відповідальність має понести, з моєї точки зору керівник”, — наголосив він.
За словами Ю.Луценка, відбувається дуже багато важких експертиз, таких як трасологічна, балістична тощо.
Нагадаємо, в селищі Княжичі Київської обл. 4 грудня в результаті перестрілки між співробітниками поліції охорони та бійцями спецпідрозділу КОРД загинули 5 правоохоронців. Офіційна версія трагедії виглядає наступним чином: проходила спецоперація з затримання банди грабіжників в недобудованому будинку в Княжичах, спрацювала сигналізація. На виклик приїхали співробітники поліції охорони, затримали розвідників, які за планом операції не повинні були себе викривати. Визволяти розвідників приїхав КОРД. Почалася стрілянина. У результаті загинули двоє розвідників, двоє співробітників поліції охорони і один боєць Корду.