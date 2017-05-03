Керівництво "ЛДНР" здійснює примусове залучення населення до святкових заходів 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Керівництво “ЛНР” та “ДНР” направило “урядове розпорядження” до бюджетних установ щодо обов’язкового виділення співробітників, студентів та школярів для участі у святкових заходах з нагоди Дня Перемоги. Про це повідомляє на своїй сторінці Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“Керівництво т.зв. "ДНР" та "ЛНР" здійснює заходи з примусового залучення місцевого населення до участі у святкових заходах з нагоди Дня перемоги. З метою забезпечення масовості заходів до бюджетних установ та навчальних закладів надійшло "урядове розпорядження" щодо обов’язкового виділення співробітників, студентів та школярів”, — йдеться у повідомленні.
Як передавав УНН, російське командування в ОРДЛО готує пропагандистські заходи до 9 травня.