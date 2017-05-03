Руководство "ЛДНР" осуществляет принудительное привлечение населения к праздничным мероприятиям 9 мая

"Руководство т.н. "ДНР" и "ЛНР" осуществляет меры по принудительному привлечению местного населения к участию в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. С целью обеспечения массовости мероприятий в бюджетных учреждений и учебных заведений поступило "правительственное распоряжение" об обязательном выделении сотрудников, студентов и школьников", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, русское командование в ОРДЛО готовит пропагандистские мероприятия к 9 мая.