Керівництво ФФУ проконтролювало будівництво комплексу "Олімпійські резерви" у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко побував із робочим візитом у Дніпрі, де проінспектував хід будівництва двох нових об’єктів комплексу "Олімпійські резерви". Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
"У Дніпрі представники ФФУ ознайомилися з ходом будівництва залу ігрових видів спорту та Олімпійського дому, які зводяться на території сучасного багатофункціонального спорткомплексу "Олімпійські резерви", - йдеться у повідомленні.
Цей об’єкт після комплексної реконструкції було відкрито у 2017 році, і зараз тут діє велике футбольне поле, міні-поля й легкоатлетична зона, де займаються сотні дітей.
Також керівники федерації вручили нові футбольні м’ячі вихованцями місцевої ДЮСШ.
Водночас, було проведено турнір з футболу серед восьми дівочих команд Дніпропетровської області.
"Своїм спортивним прикладом ви ламаєте поширений у нашому суспільстві стереотип про те, що футбол – це виключно чоловічий вид спорту. Адже перш за все це один із найпопулярніших видів спорту в усьому світі. Футбол не ділить людей за гендерними чи іншими ознаками, а об’єднує й допомагає знаходити нових друзів. Фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА, який відбувся минулого року в Києві, став чудовим прикладом того, яких професійних висот допомагає досягнути футбол, і я щиро бажаю вам підкорити ці вершини! Перемагайте і зростайте успішними!" – сказав Павелко, вітаючи учасників та переможців.