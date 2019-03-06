Руководство ФФУ проконтролировало строительство комплекса "Олимпийские резервы" в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко побывал с рабочим визитом в Днепре, где проинспектировал ход строительства двух новых объектов комплекса "Олимпийские резервы". Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
"В Днепре представители ФФУ ознакомились с ходом строительства зала игровых видов спорта и Олимпийского дома, которые возводятся на территории современного многофункционального спорткомплекса "Олимпийские резервы", - говорится в сообщении.
Этот объект после комплексной реконструкции был открыт в 2017 году, и сейчас здесь действует большое футбольное поле, мини-поля и легкоатлетическая зона, где занимаются сотни детей.
Также руководители федерации вручили новые футбольные мячи воспитанниками местной ДЮСШ.
В то же время, был проведен турнир по футболу среди восьми девичьих команд Днепропетровской области.
"Своим спортивным примером вы ломаете распространенный в нашем обществе стереотип о том, что футбол - это исключительно мужской вид спорта. Ведь прежде всего это один из самых популярных видов спорта во всем мире. Футбол не делит людей по гендерным или другим признакам, а объединяет и помогает находить новых друзей. Финал женской Лиги чемпионов УЕФА, который состоялся в прошлом году в Киеве, стал прекрасным примером того, каких профессиональных высот помогает достичь футбол, и я искренне желаю вам покорить эти вершины! Побеждайте и растите успешными!" - сказал Павелко, приветствуя участников и победителей.