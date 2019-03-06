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7 марта, 13:58 • 117787 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140770 просмотра

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Руководство ФФУ проконтролировало строительство комплекса "Олимпийские резервы" в Днепре

Руководство ФФУ проконтролировало строительство комплекса "Олимпийские резервы" в Днепре

Киев  •  УНН

 • 16736 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко побывал с рабочим визитом в Днепре, где проинспектировал ход строительства двух новых объектов комплекса "Олимпийские резервы". Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

"В Днепре представители ФФУ ознакомились с ходом строительства зала игровых видов спорта и Олимпийского дома, которые возводятся на территории современного многофункционального спорткомплекса "Олимпийские резервы", - говорится в сообщении.

Этот объект после комплексной реконструкции был открыт в 2017 году, и сейчас здесь действует большое футбольное поле, мини-поля и легкоатлетическая зона, где занимаются сотни детей.

Также руководители федерации вручили новые футбольные мячи воспитанниками местной ДЮСШ.

В то же время, был проведен турнир по футболу среди восьми девичьих команд Днепропетровской области.

"Своим спортивным примером вы ломаете распространенный в нашем обществе стереотип о том, что футбол - это исключительно мужской вид спорта. Ведь прежде всего это один из самых популярных видов спорта во всем мире. Футбол не делит людей по гендерным или другим признакам, а объединяет и помогает находить новых друзей. Финал женской Лиги чемпионов УЕФА, который состоялся в прошлом году в Киеве, стал прекрасным примером того, каких профессиональных высот помогает достичь футбол, и я искренне желаю вам покорить эти вершины! Побеждайте и растите успешными!" - сказал Павелко, приветствуя участников и победителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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