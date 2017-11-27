Керівництво "ДНР" перешкоджає відновленню залізниці в Донецькій області - СЦКК

"Так, у листопаді 2017 року до СЦКК поступила заявка від регіональної філії "Донецька залізниця" для отримання гарантій безпеки і дотримання режиму припинення вогню під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт у третій декаді листопада поточного року. Після підтвердження необхідних гарантій спеціалісти підприємства-замовника розпочали виконання необхідних ремонтно-відновлювальних робіт. Але російська сторона СЦКК без пояснення причин 26 листопада 2017 року проінформувала українську сторону СЦКК, що запланованих робіт на зазначеному об’єкті не буде", - йдеться в повідомленні.

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