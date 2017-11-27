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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 56417 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 34903 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 46572 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 57148 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 110369 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 138269 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107262 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108697 просмотра

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Руководство "ДНР" препятствует восстановлению железной дороги в Донецкой области - СЦКК

Руководство "ДНР" препятствует восстановлению железной дороги в Донецкой области - СЦКК

Киев  •  УНН

 • 10567 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Руководство самопровозглашенной "Донецкой народной республики" препятствует восстановлению железной дороги в Донецкой области. Об этом сообщает Общий центр по контролю и коммуникации, передает УНН.

"Так, в ноябре 2017 года до СЦКК поступила заявка от регионального филиала "Донецкая железная дорога" для получения гарантий безопасности и соблюдения режима прекращения огня во время проведения ремонтно-восстановительных работ в третьей декаде ноября текущего года. После подтверждения необходимых гарантий специалисты предприятия-заказчика начали выполнение необходимых ремонтно-восстановительных работ. Но российская сторона СЦКК без объяснения причин 26 ноября 2017 года проинформировала украинскую сторону СЦКК, что запланированных работ на указанном объекте не будет", - говорится в сообщении.

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