Руководство "ДНР" препятствует восстановлению железной дороги в Донецкой области - СЦКК

"Так, в ноябре 2017 года до СЦКК поступила заявка от регионального филиала "Донецкая железная дорога" для получения гарантий безопасности и соблюдения режима прекращения огня во время проведения ремонтно-восстановительных работ в третьей декаде ноября текущего года. После подтверждения необходимых гарантий специалисты предприятия-заказчика начали выполнение необходимых ремонтно-восстановительных работ. Но российская сторона СЦКК без объяснения причин 26 ноября 2017 года проинформировала украинскую сторону СЦКК, что запланированных работ на указанном объекте не будет", - говорится в сообщении.

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