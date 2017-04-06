Керівництво держави привітало українців з отримання безвізового режиму з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Вище політичне керівництво України привітало громадян з отриманням безвізового режиму з Європейським союзом, передає УНН.
"521 голос в Європейському Парламенті за безвізовий режим з Україною!", - написав Президент України Петро Порошенко у Twitter.
ПП: 521 голос в Європейському Парламенті за безвізовий режим з Україною!— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 квітня 2017 р.
"Чудова новина для українців: 521 голос в ЄвроПарламенті ЗА безвізовий режим з Україною! Вітаю, друзі!, - написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Чудова новина для українців: 521 голос в ЄвроПарламенті ЗА безвізовий режим з Україною!
Вітаю, друзі! pic.twitter.com/UHHYFonYzb
"Вітаю усіх українців з рішенням Європарламенту про запровадження безвізового режиму. Дякую партнерам з ЄС за підтримку!, - написав голова Верховної Ради України Андрій Парубій.
Вітаю усіх українців з рішенням Європарламенту @Europarl_EN про запровадження безвізового режиму.Дякую партнерам з ЄС за підтримку! #безвіз pic.twitter.com/HPom9QE8Fb— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 6 квітня 2017 р.
"Міцно тисну руку тим,хто "за" безвіз для України. Вони за спільне європейське майбутнє. "Ні" хай залишається на совісті тих,хто проти Європи", - написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Міцно тисну руку тим,хто "за" #безвіз для України.Вони за спільне європейське майбутнє. "Ні" хай залишається на совісті тих,хто проти Європи— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 квітня 2017 р.
Як повідомляв УНН, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.