Руководство государства поздравило украинцев с получением безвизового режима с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Высшее политическое руководство Украины поздравило граждан с получением безвизового режима с Европейским союзом, передает УНН.
"521 голос в Европейском парламенте за безвизовый режим с Украиной!", - написал Президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
ЧП: 521 голос в Европейском парламенте за безвизовый режим с Украиной!- Петр Порошенко (@poroshenko) 6 апреля 2017
"Прекрасная новость для украинцев: 521 голос в Европарламент за безвизовый режим с Украиной. Приветствую, друзья !, - написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Прекрасная новость для Украинских: 521 голос в Европарламент за безвизовый режим с Украиной!
Приветствую, друзья! pic.twitter.com/UHHYFonYzb
"Поздравляю всех украинцев с решением Европарламента о введении безвизового режима. Спасибо партнерам по ЕС за поддержку!", - написал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Приветствую всех Украинских решению Европарламента @Europarl_EN о введении безвизового режиму.Дякую партнерам по ЕС за поддержку! # безвизовых pic.twitter.com/HPom9QE8Fb- Андрей Парубий (@AndriyParubiy) 6 апреля 2017
"Крепко жму руку тем, кто "за" безвизовых для Украины. Они за общее европейское будущее."Нет" пусть остается на совести тех, кто против Европы", - написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Крепко жму руку тем, кто "за" # безвизовых для Украини.Воны за общее европейское будущее. "Нет" пусть остается на совести тех, кто против Европы- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 апреля 2017
Как сообщал УНН, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС .