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Керівнику столичної поліції А.Крищенку оголосили про неповну службову відповідність через стрілянину у Княжичах - А.Аваков

Керівнику столичної поліції А.Крищенку оголосили про неповну службову відповідність через стрілянину у Княжичах - А.Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. За результатами службового розслідування стосовно подій у Княжичах, що на Київщині, звільнено 8 осіб, а начальнику ГУ НП у місті Києві Андрію Крищенку оголошено про неповну службову відповідність. Про це під час брифінгу повдіомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.

За словами міністра, завершено службове розслідування щодо стрілянини у Кяжичах. Результати службового розслідування, об'ємом близько 40 сторінок, передали до ГПУ.

"У результаті цього розслідування ми опублікували дисциплінарні санкції ті, що вважали необхідними.... звільнено 8 осіб, близько 12 осіб отримали дисциплінарні стягнення, у тому числі неповну службову відповідність оголошено начальнику поліції Києва полковнику Крищенку та начальнику райвідділу Герману Приступі", - сказав А.Аваков.

Як повдіомляв УНН, 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського району на Київщині сталася стрілянина між співробітниками поліції, в результаті якої загинули 5 правоохоронців.

Нагадаємо, зі слів А.Геращенка, 20 посадовців Нацполіції притягли до відповідальності після подій у Княжичах.

У поліції повідомили, що за результатами розслідування інциденту в Княжичах звільнено сімох правоохоронців, стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.

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