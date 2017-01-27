Руководителю столичной полиции А.Крищенко объявили о неполном служебном соответствии за стрельбу в Княжичах - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. По результатам служебного расследования относительно событий в Княжичах Киевской области, уволены 8 человек, а начальнику ГУ НП в городе Киеве Андрею Крищенко объявлено о неполном служебном соответствии. Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
По словам министра, завершено служебное расследование относительно стрельбы в Кяжичах. Результаты служебного расследования, объемом около 40 страниц, передали в ГПУ.
"В результате этого расследования мы опубликовали дисциплинарные санкции те, которые считали необходимыми... уволены 8 человек, около 12 получили дисциплинарные взыскания, в том числе неполное служебное соответствие объявлено начальнику полиции Киева полковнику Крищенко и начальнику райотдела Герману Приступе", - сказал А.Аваков.
Как сообщал УНН, 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского района Киевской области произошла перестрелка между сотрудниками полиции, в результате которой погибли 5 правоохранителей.
Напомним, по словам А.Геращенко, 20 должностных лиц Нацполиции привлекли к ответственности после событий в Княжичах.
В полиции сообщили, что по результатам расследования инцидента в Княжичах уволены семь правоохранителей, в отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.