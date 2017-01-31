Керівнику провайдера зв'язку оголосили підозру в сприянні тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру у сприянні діяльності терористичної організації “ЛНР” керівнику одного з вітчизняних магістральних провайдерів зв’язку. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Із серпня 2015 року зловмисник сприяв створенню та функціонуванню незаконного оператора стільникового зв’язку “Луганські комунікації”, який забезпечував бойовиків “ЛНР” зв’язком та доступом до мережі Інтернет.
Для розбудови мережі “Лугакома” він вступив у злочинну змову з його керівником, якому СБУ у листопаді 2016 року повідомила про підозру у сприянні терористам та оголосила в розшук, і передав бойовикам частину волоконно-оптичних кабелів і обладнання підпорядкованого провайдера, що знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області.
У рамках відкритого кримінального провадження зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.