Руководителю провайдера связи объявили подозрение в пособничестве терроризму

С августа 2015 года злоумышленник способствовал созданию и функционированию незаконного оператора сотовой связи "Луганские коммуникации", который обеспечивал боевиков "ЛНР" связью и доступом к сети Интернет.

Для развития сети "Лугакома" он вступил в преступный сговор с его руководителем, которому СБУ в ноябре 2016 года сообщила о подозрении в содействии террористам и объявила в розыск, и передал боевикам часть волоконно-оптических кабелей и оборудования подчиненного провайдера, находящегося на временно оккупированной территории Луганской области.

В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.