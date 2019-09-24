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Екскерівника заводу порошкової металургії викрили в завданні збитків бюджету на суму 700 тисяч гривень

Екскерівника заводу порошкової металургії викрили в завданні збитків бюджету на суму 700 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Екскерівника державного підприємства "Завод порошкової металургії" викрили на зловживанні службовим становищем. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, директор держпідприємства, перебуваючи на посаді, неодноразово закуповував для заводу непридатне для експлуатації обладнання за завищеними цінами. За висновками експертизи, своїми діями посадовець завдав збитки на 700 тисяч гривень унікальному підприємству, яке, зокрема, надає послуги військово-промисловому комплексу України.

Наразі колишньому директору ДП "Завод порошкової металургії" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У пресцентрі додали, що викриття зловмисника здійснювалось Головним слідчим управлінням та Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з ДБР викрила посадовців Міністерства внутрішніх справ на оборудках із заставною нерухомістю відомства. 

Українські Національні Новини

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