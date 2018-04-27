Керівника "військторгу" затримали за розтрату понад 1 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Військова прокуратура Центрального регіону України затримала керівника “військторгу” за розтрату понад 1,3 млн грн, передає УНН з посиланням на Генпрокуратуру.
“Слідчий відділ військової прокуратури Центрального регіону проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм положенням в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України”, — йдеться у повідомленні.
Слідство з’ясувало, що у листопаді — грудні 2014 року колишня тимчасово виконуюча обов’язки директора “Білоцерківського військторгу” безпідставно перерахувала кошти підприємства в розмірі понад 1,3 млн грн на рахунки фіктивних підприємств за нібито надані ними консалтингові послуги в юридичній сфері.
29 січня 2018 року правопорушниці повідомили про підозру та у зв’язку з тим, що вона переховувалась від слідства, оголосили в розшук.
27 квітня 2018 року під час санкціонованого судом обшуку помешкання з метою встановлення місцезнаходження розшукуваної особи слідчі військової прокуратури спільно з оперативниками карного розшуку Білоцерківського відділу поліції затримали підозрювану.
Слідчі дії тривають. Подано клопотання слідчому судді про обрання підозрюваній запобіжного заходу — тримання під вартою.
Підозрюваній загрожує ув’язнення терміном від 7до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, прокуратура Криму направила до суду чергові обвинувальні акти щодо колишніх депутатів кримського парламенту та Севастопольської міськради за вчинення державної зради.