Руководителя "военторга" задержали за растрату более 1 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Военная прокуратура Центрального региона Украины задержала руководителя “военторга” за растрату более 1,3 млн грн, передает УНН со ссылкой на Генпрокуратуру.
“Следственный отдел военной прокуратуры Центрального региона проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим положением в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины”, - говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что в ноябре — декабре 2014 года бывшая временно исполняющая обязанности директора “Белоцерковского военторга” безосновательно перечислила средства предприятия в размере более 1,3 млн грн на счета фиктивных предприятий за якобы предоставленные ими консалтинговые услуги в юридической сфере.
29 января 2018 года правонарушительнице сообщили о подозрении и в связи с тем, что она скрывалась от следствия, объявили в розыск.
27 апреля 2018 года во время санкционированного судом обыска квартиры с целью установления местонахождения разыскиваемого лица следователи военной прокуратуры совместно с оперативниками уголовного розыска Белоцерковского отдела полиции задержали подозреваемую.
Следственные действия продолжаются. Подано ходатайство следственному судье об избрании подозреваемой меры пресечения — содержание под стражей.
Подозреваемой грозит заключение сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, прокуратура Крыма направила в суд очередные обвинительные акты в отношении бывших депутатов крымского парламента и Севастопольского горсовета за совершение государственной измены.