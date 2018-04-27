Руководителя "военторга" задержали за растрату более 1 млн гривен

“Следственный отдел военной прокуратуры Центрального региона проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим положением в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины”, - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что в ноябре — декабре 2014 года бывшая временно исполняющая обязанности директора “Белоцерковского военторга” безосновательно перечислила средства предприятия в размере более 1,3 млн грн на счета фиктивных предприятий за якобы предоставленные ими консалтинговые услуги в юридической сфере.

29 января 2018 года правонарушительнице сообщили о подозрении и в связи с тем, что она скрывалась от следствия, объявили в розыск.

27 апреля 2018 года во время санкционированного судом обыска квартиры с целью установления местонахождения разыскиваемого лица следователи военной прокуратуры совместно с оперативниками уголовного розыска Белоцерковского отдела полиции задержали подозреваемую.

Следственные действия продолжаются. Подано ходатайство следственному судье об избрании подозреваемой меры пресечения — содержание под стражей.

Подозреваемой грозит заключение сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, прокуратура Крыма направила в суд очередные обвинительные акты в отношении бывших депутатов крымского парламента и Севастопольского горсовета за совершение государственной измены.