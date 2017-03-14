Керівника центру АТО вимагає звільнити міська рада Рівного

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РІВНЕ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Депутати міської ради Рівного висловили свою позицію з приводу затримання блокадників торгівлі з окупованими територіями. Головна вимога, яку обранці сьогодні ухвалили на позачерговому засіданні — звільнення керівника центру АТО при СБУ Віталія Малікова, передає кореспондент УНН.

Водночас у зверненні до Президента, голови Верховної Ради та уряду вимагають анулювати тимчасовий порядок контролю за порядком переміщення осіб, транспорту та товарів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. За такий варіант проголосували усі 36 депутатів, присутні в залі.

Як повідомляв УНН, сьогодні на позачерговій сесії Рівненської обласної ради проголосували за звільнення міністра МВС Арсена Авакова. Це звернення до Адміністрації Президента ухвалили після акцій протесту під стінами Рівненської ОДА в ніч проти 14 березня. Сотня пікетувальників палили шини в знак протесту проти затримання учасників блокади в Донецькій області.

 

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