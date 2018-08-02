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Керівника скандального притулку на Волині відсторонили

Керівника скандального притулку на Волині відсторонили

Київ • УНН

 • 9532 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Керівника притулку в Рожищі Волинської області, вихованці якого заявили про сексуальні домагання, відсторонили. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.

"Остання інформація про притулок в Рожищі, що на Волині. Зараз там все обласне керівництво. Проходять слідчі дії. Керівника закладу відсторонили, обирається запобіжний захід", - написала Денісова.

Крім того, 17 травня з установи зникла неповнолітня дитина. Але директор повідомив про це правоохоронним органам лише 11 липня.

"Дитину так і не знайшли. І прокурор області звертався до обласної влади з проханням вирішити питання про притягнення до відповідальності посадових осіб притулку", - зазначила омбудсмен.

За її словами, на тепер постраждалих дітей доставляють до лікарні для тілесного огляду та фіксації тілесних ушкоджень, а решту залишать на місці.

"Для них буде створено безпечне середовище - там цілодобово чергуватимуть працівники Національної поліції та служби у справах дітей. Попередньо три тижні, при необхідності цей термін подовжать", - уточнила Денісова.

Нагадаємо, у Волинській області троє дітей, які знаходяться у місцевому притулку для неповнолітніх, заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи. 

Українські Національні Новини

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