Керівника скандального притулку на Волині відсторонили
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Керівника притулку в Рожищі Волинської області, вихованці якого заявили про сексуальні домагання, відсторонили. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.
"Остання інформація про притулок в Рожищі, що на Волині. Зараз там все обласне керівництво. Проходять слідчі дії. Керівника закладу відсторонили, обирається запобіжний захід", - написала Денісова.
Крім того, 17 травня з установи зникла неповнолітня дитина. Але директор повідомив про це правоохоронним органам лише 11 липня.
"Дитину так і не знайшли. І прокурор області звертався до обласної влади з проханням вирішити питання про притягнення до відповідальності посадових осіб притулку", - зазначила омбудсмен.
За її словами, на тепер постраждалих дітей доставляють до лікарні для тілесного огляду та фіксації тілесних ушкоджень, а решту залишать на місці.
"Для них буде створено безпечне середовище - там цілодобово чергуватимуть працівники Національної поліції та служби у справах дітей. Попередньо три тижні, при необхідності цей термін подовжать", - уточнила Денісова.
Нагадаємо, у Волинській області троє дітей, які знаходяться у місцевому притулку для неповнолітніх, заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи.