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Руководителя скандального приюта на Волыни отстранили

Руководителя скандального приюта на Волыни отстранили

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Руководителя приюта в Рожище Волынской области, воспитанники которого заявили о сексуальных домогательствах, отстранили. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

"Последняя информация об убежище в Рожище на Волыни. Сейчас там все областное руководство. Проходят следственные действия. Руководителя учреждения отстранили, избирается мера пресечения", - написала Денисова.

Кроме того, 17 мая с учреждения исчез несовершеннолетний ребенок. Но директор сообщил об этом правоохранительным органам только 11 июля.

"Ребенка так и не нашли. И прокурор области обращался к областным властям с просьбой решить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц приюта", - отметила омбудсмен.

По ее словам, в данное время пострадавших детей доставляют в больницу для телесного осмотра и фиксации телесных повреждений, а остальных оставят на месте.

"Для них будет создана безопасная среда - там круглосуточно будут дежурить работники Национальной полиции и службы по делам детей. Предварительно три недели, при необходимости этот срок продлят", - уточнила Денисова.

Напомним, в Волынской области трое детей, находящихся в местном приюте для несовершеннолетних, заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

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