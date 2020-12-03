Керівника САП тепер обиратимуть на 5 років: рішення Ради

Так, проект Закону відновлює положення, за яким заступник Генпрокурора - керівник САП призначається на посаду строком на 5 років, а також положень щодо процедури призначення прокурорів на адміністративні посади у САП.

Проектом вносяться зміни до абзацу четвертому пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" № 113-IX.

Нагадаємо, під час засідання комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у листопаді було розпочато фахове обговорення проекту Порядку роботи Конкурсної комісії та проведення конкурсу на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.