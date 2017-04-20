Керівника київського крематорію оберуть серед 14 кандидатів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У столиці триває конкурс із відбору кандидатів на посаду керівника КП “Київський крематорій”, конкурсна комісія відібрала 14 кандидатів із 17 претендентів, передає УНН з посиланням прес-службу КМДА.
“Антикорупційна рада при київському міському голові звертається до всіх із проханням допомогти у пошуку інформації про кандидатів на посаду керівника столичного крематорію”, — повідомляє прес-служба.
Також зазначається, що обґрунтована інформація, отримана з відкритих джерел або в інший законний спосіб, буде розглянута членами конкурсної комісії.
Як повідомляв УНН, столична влада у бюджеті 2017 року передбачила 400 тис. грн на відведення земельної ділянки для будівництва нового крематорію у Деснянському районі столиці.