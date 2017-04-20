Руководителя киевского крематория выберут среди 14 кандидатов

“Антикоррупционный совет при киевском городском голове обращается ко всем с просьбой помочь в поиске информации о кандидатах на должность руководителя столичного крематория”, — сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что обоснованная информация, полученная из открытых источников или иным законным способом, будет рассмотрена членами конкурсной комиссии.

Как сообщал УНН, столичная власть в бюджете 2017 года предусмотрела 400 тыс. грн на выделение земельного участка для строительства нового крематория в Деснянском районе столицы.