Руководителя киевского крематория выберут среди 14 кандидатов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В столице продолжается конкурс по отбору кандидатов на должность руководителя КП "Киевский крематорий", конкурсная комиссия отобрала 14 кандидатов из 17 претендентов, передает УНН со ссылкой пресс-службу КГГА.
“Антикоррупционный совет при киевском городском голове обращается ко всем с просьбой помочь в поиске информации о кандидатах на должность руководителя столичного крематория”, — сообщает пресс-служба.
Также отмечается, что обоснованная информация, полученная из открытых источников или иным законным способом, будет рассмотрена членами конкурсной комиссии.
Как сообщал УНН, столичная власть в бюджете 2017 года предусмотрела 400 тыс. грн на выделение земельного участка для строительства нового крематория в Деснянском районе столицы.