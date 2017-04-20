Руководителя киевского крематория выберут среди 14 кандидатов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22743 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84591 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143111 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111839 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113488 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110583 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102817 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106541 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103190 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150488 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Руководителя киевского крематория выберут среди 14 кандидатов

Руководителя киевского крематория выберут среди 14 кандидатов

Киев  •  УНН

 • 11465 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В столице продолжается конкурс по отбору кандидатов на должность руководителя КП "Киевский крематорий", конкурсная комиссия отобрала 14 кандидатов из 17 претендентов, передает УНН со ссылкой пресс-службу КГГА.

“Антикоррупционный совет при киевском городском голове обращается ко всем с просьбой помочь в поиске информации о кандидатах на должность руководителя столичного крематория”, — сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что обоснованная информация, полученная из открытых источников или иным законным способом, будет рассмотрена членами конкурсной комиссии.

Как сообщал УНН, столичная власть в бюджете 2017 года предусмотрела 400 тыс. грн на выделение земельного участка для строительства нового крематория в Деснянском районе столицы.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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