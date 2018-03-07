Керівника “Київоблбудінвеста” затримали на хабарі у 330 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Правоохоронці затримали керівника ДП КОДА “Київоблбудінвест” на отриманні неправомірної вигоди у сумі 330 тис. грн, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
“Директора ДП КОДА „Київоблбудінвест“ затримано „на гарячому“ під час одержання всієї суми неправомірної вигоди”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, керівник держпідприємства вимагав від представника будівельної компанії “відкат” у сумі 330 тис. гривень (12 200 доларів США) за вирішення питання про перерахування грошових коштів за фактично виконані цією компанією роботи з будівництва дитячого садочка в Київській області.
Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, посадовець Державної міграційної служби на Закарпатті вимагав хабарі за позачергове виготовлення біометричних паспортів.