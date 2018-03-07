Руководителя "Киевоблстройинвеста" задержали на взятке в 330 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Правоохранители задержали руководителя ГП КОДА "Киевоблстройинвест" на получении неправомерной выгоды в сумме 330 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.
"Директора ГП КОДА "Киевоблстройинвеста" задержали "на горячем" во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, руководитель госпредприятия требовал от представителя строительной компании "откат" в сумме 330 тыс. гривен (12 200 долларов США) за решение вопроса о перечислении денежных средств за фактически выполненные этой компанией работы по строительству детского сада в Киевской области.
Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, чиновник Государственной миграционной службы в Закарпатье требовал взятки за внеочередное изготовления биометрических паспортов.