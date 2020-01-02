Керівник відділу ДБР з розслідування "справ Майдану" дав перший коментар

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Завершення розслідування справ Майдану — одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань. Про це повідомив керівник відділу з розслідування “справ Майдану” у Державному бюро розслідувань Олександр Буряк, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

“Завершення розслідування справ Майдану — одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань. Це складний напрям роботи, де потрібне не лише бажання, а й значний досвід роботи у слідстві. Керівництво Державного бюро розслідувань це добре розуміє, тому доручили цю відповідальну роботу мені", - зазначив Буряк.

За його словами, наразі триває переведення слідчих та прокурорів з Генеральної прокуратури України до їх відділу, як це передбачено змінами до Закону України “Про Державне бюро розслідувань".

Нагадаємо, керівником відділу з розслідування “справ Майдану” у Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який до цього обіймав посаду заступника Директора Державного бюро розслідувань. Він відповідав за роботу оперативних підрозділів та займався їх укомплектуванням.

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