Керівник відділу ДБР з розслідування "справ Майдану" дав перший коментар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Завершення розслідування справ Майдану — одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань. Про це повідомив керівник відділу з розслідування “справ Майдану” у Державному бюро розслідувань Олександр Буряк, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“Завершення розслідування справ Майдану — одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань. Це складний напрям роботи, де потрібне не лише бажання, а й значний досвід роботи у слідстві. Керівництво Державного бюро розслідувань це добре розуміє, тому доручили цю відповідальну роботу мені", - зазначив Буряк.
За його словами, наразі триває переведення слідчих та прокурорів з Генеральної прокуратури України до їх відділу, як це передбачено змінами до Закону України “Про Державне бюро розслідувань".
Нагадаємо, керівником відділу з розслідування “справ Майдану” у Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який до цього обіймав посаду заступника Директора Державного бюро розслідувань. Він відповідав за роботу оперативних підрозділів та займався їх укомплектуванням.