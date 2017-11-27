Керівник САП повернувся до роботи після лікарні

“Керівник САП вже на роботі”, — сказали у відомстві.

Нагадаємо, 22 листопада Холодницького госпіталізували до лікарні.

Пізніше УНН вдалося дізнатися, що керівник САП був у клінічній лікарні “Феофанія”, але його не госпіталізовували.