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Керівник САП повернувся до роботи після лікарні

Керівник САП повернувся до роботи після лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повернувся на роботу після повернення з лікарні. Про це повідомили УНН у САП.

“Керівник САП вже на роботі”, — сказали у відомстві.

Нагадаємо, 22 листопада Холодницького госпіталізували до лікарні.

Пізніше УНН вдалося дізнатися, що керівник САП був у клінічній лікарні “Феофанія”, але його не госпіталізовували.

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