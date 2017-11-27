Руководитель САП вернулся к работе после больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий вернулся на работу после возвращения из больницы. Об этом УНН сообщили в САП.
"Руководитель САП уже на работе", - сказали в ведомстве.
Напомним, 22 ноября Холодницкого госпитализировали в больницу.
Позже УНН удалось узнать, что руководитель САП был в клинической больнице "Феофания", но его не госпитализировали.