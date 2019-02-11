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Керівник NASA не планує робочих візитів у РФ

Керівник NASA не планує робочих візитів у РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Директор Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн не має наміру найближчим часом відвідувати Росію. Про це заявила російському агентству ТАРС в понеділок заступниця директора зі зв’язків з громадськістю Беттіна Інклан, інформує УНН.

“В даний час в графіку директора Брайденстайна не значиться ніяких поїздок за кордон”, — сказала вона, відповідаючи на питання про можливість зустрічі керівника NASA з главою Роскосмоса Дмитром Рогозіним на Байконурі.

Нагадуємо, раніше в Роскосмосі повідомили, що дата зустрічі Рогозіна і Брайденстайна ще не визначена. Держкорпорація повідомляла, що отримала від NASA офіційний лист, підписаний Брайденстайном, про відкликання запрошення Рогозіну відвідати США. Цей візит планувався на лютий 2019 року. В інтерв’ю газеті The Washington Post директор NASA повідомив, що прийняв відповідне рішення через позицію американських сенаторів.

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