Руководитель NASA не планирует рабочих визитов в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн не намерен в ближайшее время посещать Россию. Об этом заявила российскому агентству ТАСС в понедельник заместительница директора по связям с общественностью Беттина Инклан, информирует УНН.
“В настоящее время в графике директора Брайденстайна не значится никаких поездок за границу”, — сказала она, отвечая на вопрос о возможности встречи руководителя NASA с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным на Байконуре.
Напоминаем, ранее в Роскосмосе сообщили, что дата встречи Рогозина и Брайденстайна еще не определена. Госкорпорация сообщала, что получила от NASA официальное письмо, подписанное Брайденстайном, об отзыве приглашения Рогозину посетить США. Этот визит планировался на февраль 2019 года. В интервью газете The Washington Post директор NASA сообщил, что принял соответствующее решение из-за позиции американских сенаторов.