Керівник Фонду держмайна прокоментував звинувачення ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Виконувач обов’язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров назвав звинувачення Генеральної прокуратури у справі щодо можливого порушення при приватизації частини приміщення Мінагрополітики “політичною грою оточення Генпрокурора”. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щодо заяви Генерального прокура Юрія Луценка про нібито порушення при приватизації частини приміщення МінАПК. Це ніщо інше, як політична гра оточення Генерального прокурора, напередодні прозорої і конкурентної приватизації, яка не всім подобається, але яка відбудеться в наступному році. Як би політики не розхитували сутуацію”, — написав він.
Також В.Трубаров пояснив, що майно належало державному підприємству, органом управління якого було МінАПК та не було заборонено до приватизації.
“По-друге, у 2011 році відповідно до закону про оренду був підписаний договір оренди державного нерухомого майна”, — сказав в.о. голови ФДМУ.
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Крім того, зазначив В.Трубаров, положеннями законодавчих актів України передбачається право орендаря здійснювати невід’ємні поліпшення об’єкту, а також право на приватизацію цього майна.
“Як і передбачено законодавством України, здійснення невід'ємних поліпшень підтверджується, зокрема, висновком незалежної аудиторської компанії, який підтверджує виконання зазначених ремонтних робіт, а також звітом про оцінку виконаним незалежним суб’єктом оціночної діяльності, яким в тому числі було проведено ідентифікацію невідємних поліпшень та підтверджено наявність таких поліпшень”, — уточнив він.
До того ж, додав В.Трубаров, зазначене підтверджувалось висновком експерта Київського інституту судових експертиз.
Тому, на його погляд, органом приватизації було правомірно укладено договір купівлі продажу державного майна.
Нагадаємо, раніше Генпрокурор Ю.Луценко повідомив, що голову ФДМУ підозрюють у підписанні договору з передачі частини МінАПК під пивний ресторан.