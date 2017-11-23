Руководитель Фонда госимущества прокомментировал обвинения ГПУ

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров назвал обвинения Генеральной прокуратуры по делу о возможном нарушении при приватизации части помещения Минагрополитики "политической игрой окружения Генпрокурора". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Относительно заявления Генерального прокура Юрия Луценко о якобы нарушениях при приватизации части помещения МинАПК. Это ничто иное, как политическая игра окружения Генерального прокурора, накануне прозрачной и конкурентной приватизации, которая не всем нравится, но которая состоится в следующем году. Как бы политики не расшатывали сутуацию", - написал он.

Также В.Трубаров пояснил, что имущество принадлежало государственному предприятию, органом управления которого было МинАПК и не было запрещено к приватизации.

"Во-вторых, в 2011 году в соответствии с законом об аренде был подписан договор аренды государственного недвижимого имущества", - сказал и.о. председателя ФГИУ.

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Кроме того, отметил В.Трубаров, положениями законодательных актов Украины предусматривается право арендатора осуществлять неотъемлемые улучшения объекта, а также право на приватизацию этого имущества.

"Как и предусмотрено законодательством Украины, осуществление неотъемлемых улучшений подтверждается, в частности, заключением независимой аудиторской компании, подтверждающем выполнение указанных ремонтных работ, а также отчетом об оценке выполненным независимым субъектом оценочной деятельности, которым в том числе было проведено идентификацию неотъемлемых улучшений и подтверждено наличие таких улучшений", - уточнил он.

К тому же, добавил В.Трубаров, указанное подтверждалось заключением эксперта Киевского института судебных экспертиз.

Поэтому, на его взгляд, органом приватизации был правомерно заключен договор купли-продажи государственного имущества.

Напомним, ранее Генпрокурор Ю.Луценко сообщил, что глава ФГИУ подозревают в подписании договора с передачи части МинАПК под пивной ресторан.

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