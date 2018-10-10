Урядовий комітет у четвер визначиться щодо передачі ФДМУ нових об’єктів "малої приватизації" (уточнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У четвер, 11 жовтня, під час засідання урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності буде розглянуто питання про передачу Фонду держмайна ще низки об’єктів, які будуть реалізовані у межах проведення “малої приватизації”. Які саме об’єкти мають бути передані, УНН повідомили у прес-службі ФДМУ.
Як розповіли у ФДМУ, йдеться про єдиний майновий комплекс ДП дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та автоматики “Укрдорзв’язок”, майновий комплекс ДП “Дніпровський електровозобудівний завод”, ДП “Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племенній справі у тваринництві”, ДП “Софієвське підприємство по племенній справі у тваринництві”, ДП “Благодатне” (Харківська обл.), ДП “Світанок” (Харківська обл.), ДП “Ремонтно-будівельна дільниця "Агрос“ (Одеська обл.).
Таким чином, загалом планується передати для подальшої приватизації сім об'єктів.
Фонд державного майна затвердив переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають продажу у 2018 році. До списку потрапили близько 600 об‘єктів. Тільки протягом вересня від реалізації таких об’єктів держава отримала понад 170 млн.