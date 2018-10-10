Правительственный комитет в четверг определится по передаче ФГИУ новых объектов "малой приватизации" (уточнено)

Как рассказали в ФГИУ, речь идет о единых имущественных комплекс ГП дорожной связи, информационного обеспечения и автоматики "Укрдорзвьязок", имущественный комплекс ДП "Днепровский электровозостроительный завод", ГП "Волынское областное сельскохозяйственное производственное предприятие по племенному делу в животноводстве", ГП "Софиевское предприятие по племенному делу в животноводстве", ГП "Благодатное" (Харьковская обл.), ГП "Рассвет"(Харьковская обл.), ГП "Ремонтно-строительный участок "Агрос" (Одесская обл.).

Таким образом, всего планируется передать для дальнейшей приватизации семь объектов.

Фонд государственного имущества утвердил перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В список попали около 600 объектов. Только в течение сентября от реализации таких объектов государство получило более 170 млн.