Правительственный комитет в четверг определится по передаче ФГИУ новых объектов "малой приватизации" (уточнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В четверг, 11 октября, во время заседания правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности будет рассмотрен вопрос о передаче Фонду госимущества еще ряда объектов, которые будут реализованы в рамках проведения "малой приватизации". Какие именно объекты были переданы, УНН сообщили в пресс-службе ФГИУ.
Как рассказали в ФГИУ, речь идет о единых имущественных комплекс ГП дорожной связи, информационного обеспечения и автоматики "Укрдорзвьязок", имущественный комплекс ДП "Днепровский электровозостроительный завод", ГП "Волынское областное сельскохозяйственное производственное предприятие по племенному делу в животноводстве", ГП "Софиевское предприятие по племенному делу в животноводстве", ГП "Благодатное" (Харьковская обл.), ГП "Рассвет"(Харьковская обл.), ГП "Ремонтно-строительный участок "Агрос" (Одесская обл.).
Таким образом, всего планируется передать для дальнейшей приватизации семь объектов.
Фонд государственного имущества утвердил перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В список попали около 600 объектов. Только в течение сентября от реализации таких объектов государство получило более 170 млн.