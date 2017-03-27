Кенійські військові у Сомалі вбили 31 бойовика “Аш-Шабаб”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Кенійські військові у Сомалі вбили 31 бойовика ісламістського угруповання “Аш-Шабаб” під час рейду на двох їх базах у південному регіоні Сомалі Джуббаленд. Про це повідомили кенійські військові, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Наземні війська були підтримані вертольотами та артилерійським вогнем", - повідомили в Кенійських оборонних силах після проведеного рейду на бази, де було вбито 31 бойовика.
Кенійські сили також захопили зброю, в тому числі 11 автоматів АК-47, штурмові гвинтівки, апаратуру зв'язку та обмундирування.
Нагадаємо, що Кенія ввела війська в Сомалі в 2011 році після серії нападів на кенійській землі з боку афілійованих до Аль-Каїди терористів "Аль-Шабаб".
Як повідомляв УНН, 19 лютого щонайменше 14 людей загинули і десятки отримали поранення внаслідок вибуху бомби, закладеної в автомобілі, в столиці Сомалі, Могадішо.