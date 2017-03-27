Кенийские военные в Сомали убили 31 боевика "Аш-Шабаб"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Кенийские военные в Сомали убили 31 боевика исламистской группировки "Аш-Шабаб" во время рейда на двух их базах в южном регионе Сомали Джуббаленд. Об этом сообщили кенийские военные, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Наземные войска были поддержаны вертолетами и артиллерийским огнем", - сообщили в Кенийских оборонных силах после проведенного рейда на базы, где были убиты 31 боевик.
Кенийские силы также захватили оружие, в том числе 11 автоматов АК-47, штурмовые винтовки, аппаратуру связи и обмундирования.
Напомним, что Кения ввела войска в Сомали в 2011 году после серии нападений на кенийской земле со стороны аффилированных к Аль-Каиде террористов "Аль-Шабаб".
Как сообщал УНН, 19 февраля по меньшей мере 14 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиле, в столице Сомали, Могадишо.