Кенийские военные в Сомали убили 31 боевика "Аш-Шабаб"

"Наземные войска были поддержаны вертолетами и артиллерийским огнем", - сообщили в Кенийских оборонных силах после проведенного рейда на базы, где были убиты 31 боевик.

Кенийские силы также захватили оружие, в том числе 11 автоматов АК-47, штурмовые винтовки, аппаратуру связи и обмундирования.

Напомним, что Кения ввела войска в Сомали в 2011 году после серии нападений на кенийской земле со стороны аффилированных к Аль-Каиде террористов "Аль-Шабаб".

Как сообщал УНН, 19 февраля по меньшей мере 14 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиле, в столице Сомали, Могадишо.