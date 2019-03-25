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Кенієць отримав премію в мільйон доларів як кращий учитель світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Шкільний учитель з кенійської села, який віддавав більшу частину зарплати на допомогу бідним учням, отримав премію в мільйон доларів як кращий вчитель року в світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Кенієць отримав премію в мільйон доларів як кращий учитель світу

Пітер Табічі, викладач природних наук і член релігійного Ордену францисканців, став лауреатом щорічної премії Global Teacher Prize.

Табічі щомісяця віддає до 80% своєї зарплати на підручники і форму найбіднішим учням, багато з яких втратили батьків. Його школі в селі Пвані постійно не вистачає коштів.

У школі, за словами Табічі, відчувається сильний брак вчителів і шкільних посібників. Класи тут - до 70-80 осіб. Багато дітей щоранку йдуть до школи пішки по шість і більше кілометрів.

"Гроші - це не все", - каже Пітер. Він сподівається прищепити дітям любов до науки.

Табічі відвідує сім'ї, діти з яких рідко з'являються на заняттях, і переконує батьків, які збираються віддати своїх неповнолітніх дочок заміж, дозволити їм закінчити навчання в школі.

Його учні отримували нагороди на національних та міжнародних наукових конкурсах, в тому числі - приз британського Королівського хімічного товариства.

Премія Global Teacher Prize присуджується фондом Varkey Foundation щороку. Її журі складається близько з 150 осіб.

Мета премії, за словами її засновника, індійського бізнесмена Санні Варки, - підвищення престижу вчительської професії.

Цього року переможця вибрали з більш ніж десяти тисяч претендентів, які представляли 179 країн.

Історія брата Пітера повинна надихнути всіх, хто хоче стати вчителем, прокоментував перемогу Табічі засновник премії Санні Варки.

Нагадаємо, в Україні 2019 року почне працювати освітній Омбудсмен, який вирішуватиме спірні питання між учнями, їхніми батьками й учителями.

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